В Сочи тушат пожар на нефтебазе после удара беспилотниками ВСУ
3 августа 202506:01
В Адлерском районе Краснодарского края тушат резервуар с топливом на нефтебазе, сообщил в Telegram мэр Сочи Андрей Прошунин.
Возгорание произошло после атаки беспилотников вооруженных сил Украины. Обломки БПЛА повредили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационная. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Глава города призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие.
Ранее система ПВО России сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru