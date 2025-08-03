В Сочи тушат пожар на нефтебазе после удара беспилотниками ВСУ

В Адлерском районе Краснодарского края тушат резервуар с топливом на нефтебазе, сообщил в Telegram мэр Сочи Андрей Прошунин.

На федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки БПЛА

Возгорание произошло после атаки беспилотников вооруженных сил Украины. Обломки БПЛА повредили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационная. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Глава города призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие.

Ранее система ПВО России сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотникиСочиПожары

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