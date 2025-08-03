На федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки БПЛА

На федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил в Telegram глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

СМИ: Украина атаковала Сириус

По его словам, все силы и средства готовы к ее отражению. Плишкин попросил сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Тем временем, как минимум 20 взрывов прогремели в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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