На федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки БПЛА

По его словам, все силы и средства готовы к ее отражению. Плишкин попросил сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Тем временем, как минимум 20 взрывов прогремели в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

