Стало известно, когда пациенты в России получат вакцину от рака

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда первые пациенты могут начать получать лечение в России персонализированной отечественной онковакциной от рака, сообщает РИА Новости.

В России в 2025 году пройдут испытания вакцин против рака груди и поджелудочной железы

По его словам, они будут ее получать в ближайшие месяцы. Препарат введут группе больных меланомой. Эксперимент пройдет в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Гинцбург отметил, что новой вакциной уже заинтересовались другие страны.

«Афотид» уже применяется на добровольцах для лечения онкозаболеваний. Его безопасность доказана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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