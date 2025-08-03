Стало известно, когда пациенты в России получат вакцину от рака
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда первые пациенты могут начать получать лечение в России персонализированной отечественной онковакциной от рака, сообщает РИА Новости.
По его словам, они будут ее получать в ближайшие месяцы. Препарат введут группе больных меланомой. Эксперимент пройдет в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.
Гинцбург отметил, что новой вакциной уже заинтересовались другие страны.
«Афотид» уже применяется на добровольцах для лечения онкозаболеваний. Его безопасность доказана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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