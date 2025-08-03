СМИ: В Краснодарском крае гремят взрывы

Как минимум 20 взрывов прогремели в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash.

Над российскими регионами уничтожили 32 украинских беспилотника

Их слышали жители Лазаревского, Дагомыса и Сергей-Поля. Там звучат сирены, очевидцы сообщают о пожаре.

Ранее в аэропорту Сочи ввели режим «Ковёр» — задержаны 20 рейсов на прилёт и вылет. Самолёт, следующий из Москвы в Сочи, совершает пятый круг.

Ранее в Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ВзрывыКраснодарский КрайСочи

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