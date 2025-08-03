СМИ: В Краснодарском крае гремят взрывы
3 августа 202503:32
Как минимум 20 взрывов прогремели в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash.
Их слышали жители Лазаревского, Дагомыса и Сергей-Поля. Там звучат сирены, очевидцы сообщают о пожаре.
Ранее в аэропорту Сочи ввели режим «Ковёр» — задержаны 20 рейсов на прилёт и вылет. Самолёт, следующий из Москвы в Сочи, совершает пятый круг.
Ранее в Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru