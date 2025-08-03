Симоньян считает, что искусственный интеллект может стать разрушительным для человечества
Искусственный интеллект применяется во всех сферах, однако тенденции его развития вызывают большие опасения, сообщила на «Радио России» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила она. Журналист отметила, что ИИ из удобного помощника может превратиться в нечто разрушительное для человечества.
Ранее бывший инженер Google оценил риск вымирания человечества от ИИ в 95%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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