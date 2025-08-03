Симоньян считает, что искусственный интеллект может стать разрушительным для человечества

«Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила она. Журналист отметила, что ИИ из удобного помощника может превратиться в нечто разрушительное для человечества.

Ранее бывший инженер Google оценил риск вымирания человечества от ИИ в 95%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

