Власти Запорожья заявили о масштабной перегруппировке ВСУ

По словам чиновника, противник перегруппировывает большое количество соединений, пишет Ura.ru.

«Как я и предполагал, [Вооруженные силы Украины], перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление», — указал Рогов.

Как отметил член главсовета администрации Запорожья, ВСУ направили силы в районы Орехово и Гуляйполе, удар возможен по Васильевке и Пологам, пишет RT.

