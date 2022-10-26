Власти Запорожья заявили о масштабной перегруппировке ВСУ

Украинские войска начали перегруппировку для атаки на запорожском направлении. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

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По словам чиновника, противник перегруппировывает большое количество соединений, пишет Ura.ru.

«Как я и предполагал, [Вооруженные силы Украины], перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление», — указал Рогов.

Как отметил член главсовета администрации Запорожья, ВСУ направили силы в районы Орехово и Гуляйполе, удар возможен по Васильевке и Пологам, пишет RT.

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Фото: telegram.org
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