Названы сигналы, которые Путин направил недругам словами об «Орешнике»
Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче первого серийного ракетного комплекса «Орешника» в войска — политико-стратегический сигнал, у которого несколько адресатов и значений, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Для США и Североатлантического альянса — это демонстрация способности России не просто воевать в затяжном конфликте, но и параллельно наращивать технологическую базу армии. Запад рассчитывал, что конфликт приведёт к стагнации российского военно-промышленного комплекса, а вместо этого Москва переводит экспериментальные проекты в серию.
Кроме того, заявление главы государства — это предупреждение союзникам США в Азии. РФ в состоянии не только парировать угрозы в Европе, но и быстро масштабировать подобные решения в случае азиатского кризиса.
Также заявление Путина это «политический намёк», что Москва «перестаёт действовать реактивно».
Ранее президент РФ заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru