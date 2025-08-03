Названы сигналы, которые Путин направил недругам словами об «Орешнике»

Для США и Североатлантического альянса — это демонстрация способности России не просто воевать в затяжном конфликте, но и параллельно наращивать технологическую базу армии. Запад рассчитывал, что конфликт приведёт к стагнации российского военно-промышленного комплекса, а вместо этого Москва переводит экспериментальные проекты в серию.

Кроме того, заявление главы государства — это предупреждение союзникам США в Азии. РФ в состоянии не только парировать угрозы в Европе, но и быстро масштабировать подобные решения в случае азиатского кризиса.

Также заявление Путина это «политический намёк», что Москва «перестаёт действовать реактивно».

Ранее президент РФ заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

