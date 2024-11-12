Рогов заявил, что Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке

Вооруженные силы Украины планируют нанести массированный удар по дамбе в городе Васильевке в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

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Он сослался на оперативную информацию. Предстоящие действия ВСУ Рогов назвал военным преступлением. Он считает, что таракт нужен Киеву, чтобы усложнить обстановку в прифронтовой Васильевке.

Ранее подконтрольная Киеву Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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