Рогов заявил, что Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке
Вооруженные силы Украины планируют нанести массированный удар по дамбе в городе Васильевке в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
Он сослался на оперативную информацию. Предстоящие действия ВСУ Рогов назвал военным преступлением. Он считает, что таракт нужен Киеву, чтобы усложнить обстановку в прифронтовой Васильевке.
Ранее подконтрольная Киеву Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru