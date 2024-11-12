Украинская сторона подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Подконтрольная Киеву Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища, сообщил в Telegram глава администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, подтопление несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине. Отмечается, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.

Подрыв украинскими военными Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом ситуация не изменится в пользу ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org/Кривой Рог онлайн
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