Украинская сторона подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища
Подконтрольная Киеву Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища, сообщил в Telegram глава администрации Вадим Филашкин.
По его словам, подтопление несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине. Отмечается, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.
Подрыв украинскими военными Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом ситуация не изменится в пользу ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru