Украинская сторона подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища

По его словам, подтопление несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине. Отмечается, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.

Подрыв украинскими военными Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом ситуация не изменится в пользу ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

