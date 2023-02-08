Рогов: Запорожская область готова встречать иностранные танки

По его словам, пока танки Leopard и Abrams не появлялись на Запорожском участке линии фронта. «Но мы прекрасно понимаем, что это серьезное оружие и наша армия готова во всеоружии его встретить», — подчеркнул Рогов.

В регионе на боевом дежурстве находятся вертолеты МИ-8 классификации «Сапсан», на борту которых есть большое количество управляемых ракет «Атака». Одна машина способна уничтожить до 10 иностранных танков, отметил Рогов.

Напомним, концерн Rheinmetall собирается поставить первые 20-25 танков Leopard 1 Украине уже в этом году.

