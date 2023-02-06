СМИ: Разведка России извлечет выгоду из особенностей западных танков

Вес танков, поставленных Украине странами Североатлантического альянса, может являться препятствием для их успешного использования на поле боя. Об этом сообщило издание Newsweek.

Отмечается, что Т-72, самый распространенный боевой танк в мире, весит около 45 тонн. А вес M1A1 «Abrams» может достигать от 67 до почти 74 тонн.

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По словам военного эксперта Майкла Пека, вес сказывается на том, по каким мостам техника может безопасно ехать, а это, в свою очередь, определяет будущее место дислокации и быстроту маневров на поле боя. Пек указал, что российская военная разведка сможет извлечь выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у Германии и России «совершенно разные оценки» событий на Украине. Комментируя заявления президента РФ Владимира Путина относительно поставок Украине западных танков, он отметил, что немецкое правительство приняло эти слова к сведению, однако они не влияют на готовность канцлера Олафа Шольца продолжать диалог с Москвой, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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