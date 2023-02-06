СМИ: Разведка России извлечет выгоду из особенностей западных танков

Вес танков, поставленных Украине странами Североатлантического альянса, может являться препятствием для их успешного использования на поле боя. Об этом сообщило издание Newsweek.

Отмечается, что Т-72, самый распространенный боевой танк в мире, весит около 45 тонн. А вес M1A1 «Abrams» может достигать от 67 до почти 74 тонн.