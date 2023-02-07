Украина может получить первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году
Концерн Rheinmetall собирается поставить первые 20-25 танков Leopard 1 Украине уже в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Остальные 88, которые у нас есть, будут поставлены в следующем году», заявил глава концерна Армин Паппергер.
Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard 1, которые ФРГ решила передать Киеву, создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины. Издание Military Watch со ссылкой на военных экспертов. По их словам, обещанные украинской стороне боевые машины являются устаревшими.
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