Украина может получить первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году

«Остальные 88, которые у нас есть, будут поставлены в следующем году», заявил глава концерна Армин Паппергер.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard 1, которые ФРГ решила передать Киеву, создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины. Издание Military Watch со ссылкой на военных экспертов. По их словам, обещанные украинской стороне боевые машины являются устаревшими.



