СМИ: Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией

Одной из причин, по которым Украина не исключает это, мог стать провал швейцарского мирного саммита по Украине. Ряд стран, среди которых Китай, отсутствовали на встрече, что заставило украинские власти действовать более оперативно.

При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают, что новые переговоры Москвы и Киева по урегулированию военного конфликта на Украине должны состояться до конца 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

