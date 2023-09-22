Рогов: в Запорожье прогремело не менее четырех взрывов

В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремело не менее четырех взрывов, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, громкие взрывы были слышны в Запорожье и пригороде. В областном центре прогремело несколько хлопков, уточнил он.

Рогов сообщил о работе системы ПВО Украины.

Глава движения «Мы вместе с Россией» в пятницу сообщил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25. Для поражения самолета использовался переносной зенитный ракетный комплекс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаВзрывыЗапорожье

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