Рогов: в Запорожье прогремело не менее четырех взрывов

По его словам, громкие взрывы были слышны в Запорожье и пригороде. В областном центре прогремело несколько хлопков, уточнил он.

Рогов сообщил о работе системы ПВО Украины.

Глава движения «Мы вместе с Россией» в пятницу сообщил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25. Для поражения самолета использовался переносной зенитный ракетный комплекс, передает «Радиоточка НСН».

