Рогов: в Запорожье прогремело не менее четырех взрывов
В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремело не менее четырех взрывов, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, громкие взрывы были слышны в Запорожье и пригороде. В областном центре прогремело несколько хлопков, уточнил он.
Рогов сообщил о работе системы ПВО Украины.
Глава движения «Мы вместе с Россией» в пятницу сообщил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25. Для поражения самолета использовался переносной зенитный ракетный комплекс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru