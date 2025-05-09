СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых
Американский лидер Дональд Трамп обсуждает с законодателями план по повышению налогов для миллионеров, сообщает Bloomberg.
Они могут быть увеличены до 39,6%. Речь идет о тех, кто зарабатывает не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов. Это позволит привлечь 67,3 миллиарда долларов в течение десяти лет.
Если Конгресс одобрит инициативу президента, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. Сегодня максимальная ставка для физических лиц составляет 37%.
Ранее правозащитники подали иск против Трампа по поводу дополнительных пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru