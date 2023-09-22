Рогов опроверг информацию о бойцах «Вагнера» в зоне СВО

В зоне боевых действий могут находиться разве что примкнувшие к Минобороны военнослужащие, заявил НСН Владимир Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военный корреспондент Андрей Коц в эфире НСН сошлись во мнении, что группа «Вагнера» не принимает участия в боевых действиях на Украине.

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Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что бойцы «Вагнера» возвращаются на передовую в Херсонскую область по просьбе начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Я не слышал информации ни по поводу Херсона, ни тем более по поводу Запорожского направления. Насколько мне известно, они сейчас переподписывают договора с Минобороны, и как самостоятельные единицы не факт что сохранились или сохранятся. Поэтому вполне возможно, что они могут проходить как контрактники, но на запорожском направлении об их присутствии я не слышал», - сказал Рогов.

Андрей Коц в разговоре с журналистом НСН также заявил, что не имеет никакой информации о присутствии бойцов «Вагнера».

«Ничего об этом не знаю», - заявил Коц.

Ранее российские военные продвинулись вдоль реки Мокрые Ялы, сообщает Telegram-канал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны Белоруссии
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