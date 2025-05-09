СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану

ВМС Индии наносят удары по многочисленным целям в Пакистане, сообщает телеканал NDTV.

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Это происходит в рамках «операции возмездия». Объединенный штаб обороны Индии заявил, что в ночь на 9 мая индийские военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана. Для этого были использованы ракеты и беспилотные летательные аппараты.

США оценивают текущую эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном как крайне опасную, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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