СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану
9 мая 202503:30
ВМС Индии наносят удары по многочисленным целям в Пакистане, сообщает телеканал NDTV.
Это происходит в рамках «операции возмездия». Объединенный штаб обороны Индии заявил, что в ночь на 9 мая индийские военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана. Для этого были использованы ракеты и беспилотные летательные аппараты.
США оценивают текущую эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном как крайне опасную, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru