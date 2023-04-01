Рогов: В Запорожье переименовали двенадцать связанных с Россией улиц

«Мне прислали документ о переименовании первых 12 улиц в городе Запорожье. Это улицы, связанные с нашей культурой», — сообщил чиновник в беседе с ТАСС.

Рогов отметил, что одну из улиц — бывшую улицу Лермонтова — назвали в честь Вячеслава Зайцева, участника украинской силовой операции в Донбассе и коррупционера.

Ранее в Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина, теперь он носит имя единственного в истории Украины космонавта Леонида Каденюка.

