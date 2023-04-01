Рогов: В Запорожье переименовали двенадцать связанных с Россией улиц
Власти подконтрольного украинским силам города Запорожья переименовали 12 улиц, связанных с Россией и Белоруссией. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мне прислали документ о переименовании первых 12 улиц в городе Запорожье. Это улицы, связанные с нашей культурой», — сообщил чиновник в беседе с ТАСС.
Рогов отметил, что одну из улиц — бывшую улицу Лермонтова — назвали в честь Вячеслава Зайцева, участника украинской силовой операции в Донбассе и коррупционера.
Ранее в Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина, теперь он носит имя единственного в истории Украины космонавта Леонида Каденюка.
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