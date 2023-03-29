Сумские депутаты отказались переименовывать улицы Менделеева и Кожедуба
Депутаты горсовета Сум не поддержали инициативу о переименовании улиц в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщают украинские СМИ.
Местные парламентарии решили не переименовывать улицы, названные в честь русского ученого Дмитрия Менделеева, трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба и организатора украинского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Сидора Ковпака.
Одну из улиц предлагалось назвать в честь Симона Петлюры. Из 30 депутатов инициативу поддержали 16 при необходимом минимуме 22 голоса.
Закон о декоммунизации принят на Украине после событий 2014 года. В стране сносят памятники и переименовывают улицы, названия которых связаны с периодом СССР.
Исполнительный комитет Полтавского горсовета ранее принял решение о переименовании 99 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР, пишет НСН.
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