Сумские депутаты отказались переименовывать улицы Менделеева и Кожедуба

Местные парламентарии решили не переименовывать улицы, названные в честь русского ученого Дмитрия Менделеева, трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба и организатора украинского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Сидора Ковпака.

Одну из улиц предлагалось назвать в честь Симона Петлюры. Из 30 депутатов инициативу поддержали 16 при необходимом минимуме 22 голоса.

Закон о декоммунизации принят на Украине после событий 2014 года. В стране сносят памятники и переименовывают улицы, названия которых связаны с периодом СССР.

Исполнительный комитет Полтавского горсовета ранее принял решение о переименовании 99 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР, пишет НСН.

