Проспект Гагарина переименовали в Киеве
Проспект Юрия Гагарина переименовали в Киеве. Теперь он носит имя единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.
«В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название», - отмечают украинские СМИ.
Ранее памятник советскому писателю Максиму Горькому снесли в одесском парке, названом в честь драматурга, сообщает РИА Новости.
Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Погранстража Польши: Пограничников забросали камнями на границе с Белоруссией
- Песков сообщил о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства
- Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии
- РКН может заблокировать транслирующие «Евровидение-2023» ресурсы из-за пропаганды ЛГБТ
- В Малайзии могут отменить обязательную смертную казнь
- В Кремле выразили сожаление после отказа СБ ООН от резолюции по «Северным потокам»
- Песков заявил, что Германия активно участвует в накачивании Украины оружием
- Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой ПВО
- СМИ: КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность
- СМИ: Костомаров заново учится самостоятельно есть и сидеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru