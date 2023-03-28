Проспект Гагарина переименовали в Киеве

Проспект Юрия Гагарина переименовали в Киеве. Теперь он носит имя единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

«В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название», - отмечают украинские СМИ.

Ранее памятник советскому писателю Максиму Горькому снесли в одесском парке, названом в честь драматурга, сообщает РИА Новости.

Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта.



