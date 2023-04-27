Рогов: ВСУ готовят отвлекающие маневры перед контрнаступлением

«У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе», — цитирует Рогова РИА Новости.

Вместе с тем ВСУ будут вести обстрел западного участка Запорожского фронта, считает собеседник агентства.

Кроме того, Рогов предположил, что в качестве отвлекающих маневров Киев будет проводить разведку боем, используя небольшие десантные и диверсионно-разведывательные группы. Бойцов ВСУ могут попытаться переправить через Днепр в Херсонской области или через Каховское водохранилище в районе Энергодара.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ ночью усилили переброску сил на Запорожское направление, напоминает телеканал «360». Так, было зафиксировано движение транспорта с личным составом и автомобилей с оружием и боеприпасами, отмечает РЕН ТВ.

