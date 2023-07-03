Рогов: в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ

Российские войска ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Рогов сообщил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

По его словам, бой произошел у села Дорожнянка. Он отметил, что российские войска держат оборону и отбивают атаки ВСУ по всей линии фронта.

Рогов накануне заявил о подготовке Киевом новой попытки наступления в Запорожской области.

Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки наступления украинских военных в районе Соледара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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