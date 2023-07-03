Рогов: в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ
Российские войска ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, бой произошел у села Дорожнянка. Он отметил, что российские войска держат оборону и отбивают атаки ВСУ по всей линии фронта.
Рогов накануне заявил о подготовке Киевом новой попытки наступления в Запорожской области.
Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки наступления украинских военных в районе Соледара, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru