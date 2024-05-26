Рогов: Удары по России координируются беспилотниками НАТО

По его словам, прежде всего речь идет об ударах в Крыму и Краснодарском крае. Дроны «накручивают круги» около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении. После разведки Киев наносит удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками.

Рогов указал, что беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО формально находятся в небе над нейтральными водами, но при этом приближаются максимально близко к границам РФ и выполняют военные задачи. Базируются они на авиабазе в Италии.

Ранее беспилотник США приблизился к границе РФ в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

