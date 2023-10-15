Беспилотник США приблизился к границе РФ в Черном море
Средства контроля воздушного пространства в воскресенье зафиксировали приближение воздушной цели к границе России в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Поднятый в воздух российский истребитель Су-27 установил, что воздушной целью является американский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Global Howk».
Американский беспилотник развернулся от государственной границы РФ. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.
По данным ресурса Flightradar24, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО с начала 2023 года нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма с 7 до 21 в неделю, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина возьмет в аренду средства ПВО у других стран на зиму
- Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Шанхае
- «Передовая» вместо Печор. Митрополит Тихон отправился в Крым, не бросив благоустройство в Псковской области
- ВС РФ отразили пять атаку ВСУ на донецком направлении
- Беспилотник США приблизился к границе РФ в Черном море
- ХАМАС попросил Египет открыть коридор для эвакуации раненых из сектора Газа
- Сальдо: в Николаевской области ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ
- В украинском Минфине заявили об усталости Запада от помощи Киеву
- Митрополит Тихон сравнил назначение в Крымскую митрополию со ссылкой на Колыму
- МИД России предупредил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru