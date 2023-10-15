Беспилотник США приблизился к границе РФ в Черном море

Средства контроля воздушного пространства в воскресенье зафиксировали приближение воздушной цели к границе России в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Поднятый в воздух российский истребитель Су-27 установил, что воздушной целью является американский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Global Howk».

Американский беспилотник развернулся от государственной границы РФ. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

По данным ресурса Flightradar24, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО с начала 2023 года нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма с 7 до 21 в неделю, передает «Радиоточка НСН».

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