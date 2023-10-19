Беспилотник - разведчик США подал сигнал бедствия около Крыма
Беспилотный летательный аппарат США RQ-4 Global Hawk подал сигнал бедствия в районе Крыма. Такую информацию распространило сетевое издание «Военная хроника».
После активации экстренного сигнала БПЛА прервал разведывательный полёт в точке, расположенной примерно в 100 километрах от Севастополя. Беспилотник развернулся на обратный курс в сторону авиабазы Сигонелла в Италии.
Причины экстренного прерывания полёта на данный момент неясны, передает RT. По данным «Военной хроники», последнее время возле Крымского полуострова наблюдается аномальная активность авиации НАТО. Так, днём ранее в 150 км от него в небе находились сразу четыре самолёта-разведчика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru