Беспилотник - разведчик США подал сигнал бедствия около Крыма

Беспилотный летательный аппарат США RQ-4 Global Hawk подал сигнал бедствия в районе Крыма. Такую информацию распространило сетевое издание «Военная хроника».

После активации экстренного сигнала БПЛА прервал разведывательный полёт в точке, расположенной примерно в 100 километрах от Севастополя. Беспилотник развернулся на обратный курс в сторону авиабазы Сигонелла в Италии.

Причины экстренного прерывания полёта на данный момент неясны, передает RT. По данным «Военной хроники», последнее время возле Крымского полуострова наблюдается аномальная активность авиации НАТО. Так, днём ранее в 150 км от него в небе находились сразу четыре самолёта-разведчика.

