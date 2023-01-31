Рогов сообщил об уничтожении украинского спецназа на Запорожском направлении
В ночь на 31 января спецназ ВСУ попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором обнаружили передвижение украинского спецназа, был нанесен удар артиллерией, одному диверсанту удалось бежать.
Ранее он также сообщил, что украинские силовики оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на позиции на второй и третьей линии.
Рогов рассказал, что Армии России удалось освободить и занять новые рубежи, получив более выгодное тактическое и стратегическое положение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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