Рогов сообщил об уничтожении украинского спецназа на Запорожском направлении

В ночь на 31 января спецназ ВСУ попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором обнаружили передвижение украинского спецназа, был нанесен удар артиллерией, одному диверсанту удалось бежать.