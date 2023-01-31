Рогов сообщил об уничтожении украинского спецназа на Запорожском направлении

В ночь на 31 января спецназ ВСУ попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором обнаружили передвижение украинского спецназа, был нанесен удар артиллерией, одному диверсанту удалось бежать.

Рогов: Появление РСЗО «Торнадо-С» стало противовесом системе HIMARS

Ранее он также сообщил, что украинские силовики оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на позиции на второй и третьей линии.

Рогов рассказал, что Армии России удалось освободить и занять новые рубежи, получив более выгодное тактическое и стратегическое положение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры