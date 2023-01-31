Рогов: Появление РСЗО «Торнадо-С» стало противовесом системе HIMARS
Появление на запорожской линии боевого соприкосновения российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» стало противовесом американской системе HIMARS. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что появление в необходимом количестве «Торнадо-С» с управляемыми снарядами дает возможность 100% попадания по позициям украинских военных. По словам Рогова, теперь у России есть хорошо зарекомендовавший себя противовес системе HIMARS.
«У них метровая точность», - приводит РИА Новости слова Рогова.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive заявил, что новые поставки оружия Североатлантического альянса не помогут Киеву изменить ход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru