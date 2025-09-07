Бывший сенатор Арашуков неоднократно просил об отправке на СВО

По словам защитника, последнее такое заявление Арашуков направил весной текущего года. Арашуков также лично обращался с ходатайством к президенту России Владимиру Путину, но ответа, позволяющего ему принять участие в СВО, так и не получил.

Ализаде пояснил, что у Арашукова имеется судимость по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), а также он приговорен к пожизненному лишению свободы. В подобных случаях, подчеркнул адвокат, заключённым, как правило, отказывают в заключения контракта.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо в зале Совета Федерации во время закрытого заседания и в тот же день арестован. На следующий день под стражу взяли и его отца — Рауля Арашукова. Их обвиняли в организации преступного сообщества, действовавшего, по данным следствия, не менее 17 лет. Следствие установило, что Рауф по указанию отца организовал убийства зампреда молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля одного из этих преступлений. Отдельно фигурантам инкриминировали хищение 4,4 млрд рублей у «Газпрома». В декабре 2022 года Московский городской суд приговорил обоих Арашуковых к пожизненному заключению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».