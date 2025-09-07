«Покровителя интернета» Карло Акутиса причислят к лику святых 7 сентября
Сегодня, 7 сентября, папа Римский Лев XIV объявит итальянского подростка Карло Акутиса, прозванного «покровителем интернета», святым. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным «Базы», церемония канонизации пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. Акутис войдет в историю как первый святой, родившийся и живший в эпоху интернета.
О предстоящей канонизации подростка стало известно еще в мае 2024 года, когда папа Римский Франциск подтвердил второе чудо исцеления, приписываемое Акутису. Первоначально обряд был намечен на 27 апреля, но его перенесли в связи со смертью Франциска.
Карло Акутис появился на свет в 1991 году в Лондоне. Хотя его семья не отличалась особой религиозностью, мальчик с раннего возраста проявлял интерес к католицизму: регулярно посещал мессы и ежедневно молился. В подростковом возрасте он начал разрабатывать сайты для католических организаций, включая один, посвященный каталогизации чудес, признанных Церковью. В 2006 году, в возрасте 15 лет, Карло скончался от лейкемии. На его похоронах собралось множество людей, которым он помогал при жизни. Мощи Акутиса были выставлены в церкви Санта-Мария-Маджоре в итальянском городе Ассизи. Ватикан официально признал два чуда, свершившихся по молитвам к Карло после его смерти: выздоровление бразильского мальчика от заболевания поджелудочной железы и спасение флорентийского студента от кровоизлияния в мозг. Это и открыло путь к канонизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
