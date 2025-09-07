Песков рассказал, как Путин выдерживает тяжелый график
Президент России Владимир Путин, несмотря на крайне насыщенный график, сохраняет высокий уровень энергии и концентрации, даже когда вынужден обходиться всего несколькими часами сна в сутки. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в интервью ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что с 31 августа президент совершает масштабную поездку: сначала отправился с визитом в Китай, затем — во Владивосток для участия в ВЭФ, а вечером 5 сентября — в Самарскую область.
Отвечая на вопрос о том, как Путину удаётся выдерживать такой ритм и помогают ли ему в этом физические нагрузки, Песков пояснил, что в условиях плотных командировок регулярные занятия спортом, увы, невозможны. При этом он признался, что сам порой не может понять, откуда у президента берутся силы для столь интенсивной работы. По словам пресс-секретаря, Путин постоянно находится в состоянии максимальной собранности, а спит, без преувеличения, всего по несколько часов в сутки — иногда даже менее четырёх.
Ранее Путин во время пресс-конференции по итогам визита в КНР в шутку назвал Пескова лентяем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал, как Путин выдерживает тяжелый график
- Зарубин: На саммите ШОС Путин уступил Моди свое место в «Аурусе»
- Бывший сенатор Арашуков неоднократно просил об отправке на СВО
- Российские военные выбили ВСУ из села Юнаковка
- Российская армия освободила населенный пункт Хорошее
- Беспилотник атаковал посольство России в Швеции
- Тишковец пообещал осеннюю погоду во второй половине сентября
- Россиянам рассказали, как распознать мошенника по номеру телефона
- СМИ: Газманова госпитализировали после концерта на Камчатке
- Собянин заявил о готовности Москвы к новому отопительному сезону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru