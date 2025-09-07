Песков рассказал, как Путин выдерживает тяжелый график

Он напомнил, что с 31 августа президент совершает масштабную поездку: сначала отправился с визитом в Китай, затем — во Владивосток для участия в ВЭФ, а вечером 5 сентября — в Самарскую область.

Отвечая на вопрос о том, как Путину удаётся выдерживать такой ритм и помогают ли ему в этом физические нагрузки, Песков пояснил, что в условиях плотных командировок регулярные занятия спортом, увы, невозможны. При этом он признался, что сам порой не может понять, откуда у президента берутся силы для столь интенсивной работы. По словам пресс-секретаря, Путин постоянно находится в состоянии максимальной собранности, а спит, без преувеличения, всего по несколько часов в сутки — иногда даже менее четырёх.

Ранее Путин во время пресс-конференции по итогам визита в КНР в шутку назвал Пескова лентяем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».