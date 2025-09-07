«The Life of a Showgirl»: Тейлор Свифт снова на кассетах
Выход нового студийного альбома Тейлор Свифт — «The Life of a Showgirl», запланированный на октябрь, — может неожиданно вдохнуть вторую жизнь в давно забытый формат: аудиокассеты, ведь певица вновь выпустит альбом и на этом ретро-носителе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на американские СМИ.
«Коммерсантъ» напоминает, что в XX веке музыкальная индустрия пережила несколько эпох: от господства винила — до триумфа кассет в 1980-х. Затем пришли CD, а с ними — цифровая революция, которая к 2000-м годам почти полностью вытеснила физические форматы. Сегодня в США, крупнейшем музыкальном рынке мира, 80% выручки (почти $15 млрд в 2024 году) приходится на стриминг. Физические носители — лишь 11%, и даже среди неё доминируют виниловые пластинки (44 млн проданных единиц в 2024 году против 33 млн CD). Аудиокассеты? Их продажи настолько малы, что Billboard даже не выделяет их в отдельную статистику.
Для сравнения: в конце 1980-х в США ежегодно продавали более 400 миллионов кассет.
Но если кто и может вернуть кассеты в мейнстрим — так это Тейлор Свифт. В 2023 году её переиздания «1989 (Taylor’s Version)» и «Speak Now (Taylor’s Version)» на кассетах разошлись тиражами в 17,5 и 11,5 тысяч копий соответственно — цифры скромные на фоне винила, но впечатляющие для формата, который считался мёртвым.
С выходом «The Life of a Showgirl» история может повториться и даже масштабироваться. Кассеты, винил, CD — все форматы будут задействованы. Тейлор Свифт не просто поёт — она переписывает правила.
Новый альбом Тейлор Свифт «The Life Of A Showgirl» увидит свет 3 октября, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
