Рогов сообщил об уничтожении трех ДРГ в Запорожской области

На линии фронта в Запорожской области нейтрализованы три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, диверсионные группы ликвидировали 5 июля. ДРГ обнаружили в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на ореховском, гуляйпольском и васильевском направлениях.

Рогов ранее сообщил, что Украина готовится провести еще одно наступление в Запорожской области. Он уточнил, что Киев перебрасывает силы в район населенного пункта Степногорск.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ потеряли на запорожском направлении 20 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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