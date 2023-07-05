Рогов сообщил об уничтожении трех ДРГ в Запорожской области

По его словам, диверсионные группы ликвидировали 5 июля. ДРГ обнаружили в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на ореховском, гуляйпольском и васильевском направлениях.

Рогов ранее сообщил, что Украина готовится провести еще одно наступление в Запорожской области. Он уточнил, что Киев перебрасывает силы в район населенного пункта Степногорск.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ потеряли на запорожском направлении 20 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

