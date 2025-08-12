Суд арестовал еще двоих подозреваемых в ограблении «Почты России»

Нагатинский районный суд Москвы отправил под стражу Ларису Кавалдину и Владимира Ляхова, проходящих по делу о разбойном нападении на отделение «Почты России», сообщает РИА Новости.

Всего в деле фигурируют пять человек. Ранее суд арестовал до 8 октября Виктора Федькина, Сергея Москвитина и Регину Шихову. По данным МВД, обвинение всем предъявлено по п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК — разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере.

В Москве арестовали троих обвиняемых в ограблении «Почты России»

Следствие установило, что Кавалдина приехала в Москву из Сызрани и за полтора месяца до преступления познакомилась с остальными участниками. Группа решила ограбить почтовое отделение.

По версии прокуратуры, утром 8 августа двое нападавших, угрожая пистолетом, похитили у сотрудницы более 4,8 миллионов рублей и скрылись. Соучастник ждал их в автомобиле Haval, затем преступники пересели в Kia и уехали в Подмосковье, где поделили деньги, передает «Радиоточка НСН».

