«Сейчас образовательные кредиты в России достаточно дешевые. Они выдаются под 3% годовых. Правда, по мере снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления кредитов, конечно, 3% уже будут казаться не такими безумно дешевыми. Также, как утверждают коллеги из Министерства науки и высшего образования, сейчас нет ограничений на получение образовательных кредитов. Все, кто хочет их получить, реально смогут это сделать. Конечно, если бы у нас установили нулевую ставку на образовательный кредит, я бы это всячески поддерживал. Чем ниже ставка, тем доступнее высшее образование. Тем более мы наблюдаем в этом году заметный, часто выше инфляции, рост цен на платное образование в РФ, особенно в престижных вузах. С одной стороны, это связано высокой инфляцией, с другой - это отбрасывает вперед свою тень закон об ограничении платного приема в ВУЗы со следующего года. Если плата за обучение растет, кредит, на мой взгляд, должен снижаться», - рассказал он.

Ранее Смолин раскритиковал идею Минобрнауки указывать в дипломе доступные выпускникам виды деятельности, с которой выступил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







