В Госдуме поддержали идею Слуцкого о ставке 0% на образовательные кредиты
Если растет плата за обучение, то кредитная ставка на обучение в ВУЗе должна снижаться, заявил НСН Олег Смолин.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что поддерживает инициативу установить нулевую ставку на образовательные кредиты особенно в связи с ростом цен за обучение во всех ведущих вузах страны и ограничением на прием абитуриентов на платной основе.
Ранее с соответствующей инициативой о нулевой ставке выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил распространить меру на абитуриентов, впервые получающих высшее образование, ребят из многодетных семей, детей-инвалидов и учеников сельских школ из регионов. По его словам, это связано с тем, что сокращение бюджетных мест в вузах вынудило родителей абитуриентов брать займы для оплаты обучения. Смолин подчеркнул необходимость такого шага.
«Сейчас образовательные кредиты в России достаточно дешевые. Они выдаются под 3% годовых. Правда, по мере снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления кредитов, конечно, 3% уже будут казаться не такими безумно дешевыми. Также, как утверждают коллеги из Министерства науки и высшего образования, сейчас нет ограничений на получение образовательных кредитов. Все, кто хочет их получить, реально смогут это сделать. Конечно, если бы у нас установили нулевую ставку на образовательный кредит, я бы это всячески поддерживал. Чем ниже ставка, тем доступнее высшее образование. Тем более мы наблюдаем в этом году заметный, часто выше инфляции, рост цен на платное образование в РФ, особенно в престижных вузах. С одной стороны, это связано высокой инфляцией, с другой - это отбрасывает вперед свою тень закон об ограничении платного приема в ВУЗы со следующего года. Если плата за обучение растет, кредит, на мой взгляд, должен снижаться», - рассказал он.
Ранее Смолин раскритиковал идею Минобрнауки указывать в дипломе доступные выпускникам виды деятельности, с которой выступил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали идею Слуцкого о ставке 0% на образовательные кредиты
- Белый дом назвал место саммита Путина и Трампа
- Туроператоры вступились за «шведский стол»
- Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
- Пятеро детей пострадали при атаке дрона на дом в Белгородской области
- Суд Южной Кореи выдал ордер на арест жены бывшего президента
- Суд арестовал еще двоих подозреваемых в ограблении «Почты России»
- «Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ
- «Без The Rolling Stones и Pink Floyd никуда»: Худрук театра «Модерн» о коллекции винила
- Польша выдворит 57 украинцев после инцидента на концерте Макса Коржа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru