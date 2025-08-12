Суд Южной Кореи выдал ордер на арест жены бывшего президента

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи, сообщает Yonhap.

По данным агентства, ее подозревают в участии в махинациях с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток.

СМИ: Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля

Ким Кон Хи является супругой экс-президента Юн Сок Еля, отстраненного от должности в апреле 2025 года после импичмента. Поводом стало его решение о введении чрезвычайного положения в декабре 2024 года.

10 июля суд Сеула выдал ордер и на арест самого Юн Сок Еля по обвинениям, связанным с попыткой ввести военное положение. Это стало вторым задержанием политика — впервые он был взят под стражу в январе и освобождён в марте, когда суд отклонил ходатайство о продлении ареста, передает «Радиоточка НСН».

