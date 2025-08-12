Туроператоры вступились за «шведский стол»

Туристы привыкли к формату отдыха, когда можно не ограничивать себя в еде и напитках, поэтому отменять его не следует, заявила НСН Жанна Богачева.

Главное в отдыхе — это отношение отелей и гостиниц к клиентам, поэтому они сохранят все действующие привилегии, чтобы не потерять отдыхающих, рассказала в беседе с НСН PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

️Турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами, об этом сообщила газета Sabah с ссылкой на источник из правительства Турции. Богачева усомнилась, что такая система исчезнет из турецких отелей.

«Турецкая система All Inclusive — это не просто формат питания, а целая философия отдыха, которая уже много лет делает Турцию любимым направлением для миллионов туристов, включая россиян. Питание 24/7, разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки, candy-бары, кофейни, пицца на пляже и мороженое для детей — все это создает ту самую атмосферу беззаботного отпуска, ради которой туристы возвращаются снова и снова. Да, пищевые отходы — важная тема, и мы понимаем стремление властей оптимизировать расходы. Однако полный отказ от шведского стола в пользу а-ля карт может существенно изменить восприятие отдыха. Возможно, разумнее слегка сократить объемы, сохранив при этом разнообразие и доступность, чем полностью менять систему, которая стала визитной карточкой турецкого гостеприимства. Мы уверены, что турецкие отельеры, как и власти, заинтересованы в сохранении потока гостей, а значит, найдут баланс между экономией и комфортом туристов», — подчеркнула она.

Ранее Богачева раскрыла в эфире НСН самое комфортное время для поездки в Стамбул.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
