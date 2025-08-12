Туроператоры вступились за «шведский стол»
Туристы привыкли к формату отдыха, когда можно не ограничивать себя в еде и напитках, поэтому отменять его не следует, заявила НСН Жанна Богачева.
Главное в отдыхе — это отношение отелей и гостиниц к клиентам, поэтому они сохранят все действующие привилегии, чтобы не потерять отдыхающих, рассказала в беседе с НСН PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.
️Турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами, об этом сообщила газета Sabah с ссылкой на источник из правительства Турции. Богачева усомнилась, что такая система исчезнет из турецких отелей.
«Турецкая система All Inclusive — это не просто формат питания, а целая философия отдыха, которая уже много лет делает Турцию любимым направлением для миллионов туристов, включая россиян. Питание 24/7, разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки, candy-бары, кофейни, пицца на пляже и мороженое для детей — все это создает ту самую атмосферу беззаботного отпуска, ради которой туристы возвращаются снова и снова. Да, пищевые отходы — важная тема, и мы понимаем стремление властей оптимизировать расходы. Однако полный отказ от шведского стола в пользу а-ля карт может существенно изменить восприятие отдыха. Возможно, разумнее слегка сократить объемы, сохранив при этом разнообразие и доступность, чем полностью менять систему, которая стала визитной карточкой турецкого гостеприимства. Мы уверены, что турецкие отельеры, как и власти, заинтересованы в сохранении потока гостей, а значит, найдут баланс между экономией и комфортом туристов», — подчеркнула она.
Ранее Богачева раскрыла в эфире НСН самое комфортное время для поездки в Стамбул.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры вступились за «шведский стол»
- Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
- Пятеро детей пострадали при атаке дрона на дом в Белгородской области
- Суд Южной Кореи выдал ордер на арест жены бывшего президента
- Суд арестовал еще двоих подозреваемых в ограблении «Почты России»
- «Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ
- «Без The Rolling Stones и Pink Floyd никуда»: Худрук театра «Модерн» о коллекции винила
- Польша выдворит 57 украинцев после инцидента на концерте Макса Коржа
- Синоптики предупредили, что смерчи над Ладожским озером будут чаще
- Джонни Депп назвал условие для возвращения к роли капитана Джека Воробья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru