Главное в отдыхе — это отношение отелей и гостиниц к клиентам, поэтому они сохранят все действующие привилегии, чтобы не потерять отдыхающих, рассказала в беседе с НСН PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

️Турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами, об этом сообщила газета Sabah с ссылкой на источник из правительства Турции. Богачева усомнилась, что такая система исчезнет из турецких отелей.