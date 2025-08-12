Польша выдворит 57 украинцев после инцидента на концерте Макса Коржа

Власти Польши возбудили уголовные дела в отношении 63 иностранцев, участвовавших в инциденте на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Как сообщил премьер-министр Дональд Туск со ссылкой на данные полиции, среди них 57 граждан Украины и шесть — Белоруссии. Всем им грозит выдворение из страны.

По данным МВД, на трибунах были замечены флаги Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, на территории России обе организации признаны экстремистскими и запрещены).