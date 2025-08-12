Белый дом назвал место саммита Путина и Трампа

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоится в городе Анкоридж на Аляске 15 августа, сообщили в Белом доме.

Саммит станет первой очной встречей Путина и Трампа с момента переизбрания последнего в 2024 году и первой встречей на территории США после более чем 30 лет — с момента саммита на острове Говернорс в 1988 году.

Основной темой встречи станет ситуация на Украине и пути к прекращению конфликта. В преддверии встречи в Анкоридже предприняты масштабные меры безопасности: Федеральное управление гражданской авиации закроет небо над городом в радиусе 30 миль до 18 000 футов на день саммита.

Анкоридж — крупнейший город и экономический центр штата Аляска, расположенный на побережье залива Кука. Город был основан в 1914 году как железнодорожный узел. Здесь проживает около 290 тысяч человек — почти 40% населения штата. В городе расположен крупнейший в мире грузовой аэропорт имени Теда Стивенса по объему международных авиаперевозок, а также важные военные базы США, передает «Радиоточка НСН».

