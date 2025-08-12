Пятеро детей пострадали при атаке дрона на дом в Белгородской области

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа украинский FPV-дрон атаковал частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранения получили пятеро детей — четыре девочки в возрасте 4, 6, 9 и 16 лет и 14-летний мальчик.

Число пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область выросло до шести

По данным медиков, у пострадавших минно-взрывные и баротравмы. Их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, после оказания помощи планируется перевод в детскую областную клиническую больницу.

В результате взрыва в доме была пробита кровля, поврежден потолок и выбиты стекла, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры