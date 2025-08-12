Пятеро детей пострадали при атаке дрона на дом в Белгородской области

По данным медиков, у пострадавших минно-взрывные и баротравмы. Их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, после оказания помощи планируется перевод в детскую областную клиническую больницу.

В результате взрыва в доме была пробита кровля, поврежден потолок и выбиты стекла, передает «Радиоточка НСН».

