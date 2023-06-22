Рогов сообщил о новой атаке ВСУ в Запорожской области
Украинская армия предприняла в четверг новую попытку атаки на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что российские войска отбили атаку. Противник не смог вклиниться в линию обороны ВС РФ и отступил, подчеркнул Рогов.
По его словам, ВСУ продолжают нести большие потери. Поставленная Киеву западная техника «хорошо горит», сказал глава движения.
«Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону», - резюмировал он.
Российская авиация в ночь на 22 июня нанесла групповой удар по складу, где находилась западная военная техника ВСУ. В Минобороны заявили о поражении цели дальнобойным высокоточным оружием, передает «Радиоточка НСН».
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