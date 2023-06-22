Неудачи контрнаступления ВСУ объяснили желанием сохранить жизни солдат
Отсутствие значимого результата контрнаступления Вооруженных сил Украины объясняется выбранной тактикой и желанием сохранить жизни солдат. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне, сообщает «Коммерсант».
По его словам, украинские военные действуют согласно стандартам НАТО, избегая больших потерь.
«Мы будем проводить очень разумные, наступательные операции», — отметил глава правительства Украины.
Он также призвал западных союзников запастись терпением, так как выбранная украинским командованием стратегия потребует некоторого времени.
Шмыгаль пообещал странам-донорам, что контрнаступление будет успешным.
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил НСН, что ВСУ готовятся к мощному удару на двух направлениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru