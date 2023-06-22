Неудачи контрнаступления ВСУ объяснили желанием сохранить жизни солдат

Отсутствие значимого результата контрнаступления Вооруженных сил Украины объясняется выбранной тактикой и желанием сохранить жизни солдат. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне, сообщает «Коммерсант».

Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не будет безграничным

По его словам, украинские военные действуют согласно стандартам НАТО, избегая больших потерь.

«Мы будем проводить очень разумные, наступательные операции», — отметил глава правительства Украины.

Он также призвал западных союзников запастись терпением, так как выбранная украинским командованием стратегия потребует некоторого времени.

Шмыгаль пообещал странам-донорам, что контрнаступление будет успешным.

Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил НСН, что ВСУ готовятся к мощному удару на двух направлениях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаНаступлениеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры