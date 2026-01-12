МИД Ирана: Тегеран готов к переговорам с США на равных позициях
Иран готов к переговорам с США на равных позициях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, сообщает иранское телевидение.
«Как я неоднократно говорил ранее, мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении», - заявил глава МИД.
Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов к настоящим и серьезным обсуждениям, а не к переговорам «в виде диктата и указаний».
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что иранская сторона призвала к переговорам по ядерной программе. При этом в сентябре власти США требовали от Тегерана полностью прекратить программу, в том числе обогащение урана, пишет «Свободная пресса».
