МИД Ирана: Тегеран готов к переговорам с США на равных позициях

Иран готов к переговорам с США на равных позициях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, сообщает иранское телевидение.

«Как я неоднократно говорил ранее, мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении», - заявил глава МИД.

Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов к настоящим и серьезным обсуждениям, а не к переговорам «в виде диктата и указаний».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что иранская сторона призвала к переговорам по ядерной программе. При этом в сентябре власти США требовали от Тегерана полностью прекратить программу, в том числе обогащение урана, пишет «Свободная пресса».

