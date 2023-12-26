Российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два тактических бомбардировщика Су-24 украинской армии в зоне проведения спецоперации России на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, самолеты были сбиты близ Жовтени (Николаевская область) и Николаевки (Днепропетровская область).
Кроме того, отметил официальный представитель Минобороны, силы противовоздушной обороны сумели перехватить пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Также российские войска уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе Токаревки (Харьковская область), Кременной, Сватова и Лисичанска (ЛНР), Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР) и населенного пункта Обрывка (Херсонская область).
Ранее в Минобороны России подтвердили, что в ходе отражения удара ВСУ в Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru