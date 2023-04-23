Рогов рассказал о вывозе ценного промышленного оборудования с Запорожья
Киев вывозит с заводов подконтрольного города Запорожья ценное промышленное оборудование. Его отправляют на Западную Украину и Польшу, оставшееся – продают или уничтожают. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир, сообщает РИА Новости.
«Дорогостоящие и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Все остальное просто уничтожается», — цитирует Рогова Газета.ru.
По его словам, руководство Украины распродает промышленные активы Запорожья, понимая, что не удержит город. Например, это касается мощностей Запорожского титано-магниевого комбината, который проходит формальную приватизацию, и научно-производственного комплекса «Искра».
Ранее украинские власти приняли решение национализировать компании, принадлежащие олигархам Игорю Коломойскому и Константину Живаго, сообщает «Экономическая правда».
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