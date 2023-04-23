Рогов рассказал о вывозе ценного промышленного оборудования с Запорожья

«Дорогостоящие и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Все остальное просто уничтожается», — цитирует Рогова Газета.ru.

По его словам, руководство Украины распродает промышленные активы Запорожья, понимая, что не удержит город. Например, это касается мощностей Запорожского титано-магниевого комбината, который проходит формальную приватизацию, и научно-производственного комплекса «Искра».

Ранее украинские власти приняли решение национализировать компании, принадлежащие олигархам Игорю Коломойскому и Константину Живаго, сообщает «Экономическая правда».



