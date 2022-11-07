СМИ: на Украине национализируют предприятия Коломойского и Живаго
Украинские власти приняли решение национализировать компании, принадлежащие олигархам Игорю Коломойскому и Константину Живаго, сообщает «Экономическая правда».
Источники украинского издания в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уточнили, что речь идёт о предприятиях «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».
Кроме того, планируется национализировать отобранное у китайцев предприятие «Мотор Сич», директор которого Вячеслав Богуслаев был арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией.
Ранее китайская компания Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от украинской стороны компенсации за убытки, сообщает RT.
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