СМИ: на Украине национализируют предприятия Коломойского и Живаго

Источники украинского издания в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уточнили, что речь идёт о предприятиях «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».

Кроме того, планируется национализировать отобранное у китайцев предприятие «Мотор Сич», директор которого Вячеслав Богуслаев был арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Ранее китайская компания Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от украинской стороны компенсации за убытки, сообщает RT.

