Рогов призвал Зеленского готовить план «Б» от слова «бежать»

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно готовиться к плану «Б», то есть бегству из страны. Такое заявление сделал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Зеленскому пора перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и забыть о нем. По словам Рогова, Зеленский, «теряя контроль за очередным городом», хочет убедить всех в том, что он «страшен, опасен и серьезен».

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом чешский президент Петр Павел заявлял, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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