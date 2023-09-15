Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Украинские боевики, которые отправили российских пленных на минные поля, должны быть уничтожены, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что все подобные случаи должны быть расследованы, а все виновные должны понести наказание. Произошедшее он сравнил с военными преступлениями времен Второй мировой войны.