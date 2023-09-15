Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Украинские боевики, которые отправили российских пленных на минные поля, должны быть уничтожены, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что все подобные случаи должны быть расследованы, а все виновные должны понести наказание. Произошедшее он сравнил с военными преступлениями времен Второй мировой войны.

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Ранее он сообщил, что группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ. По словам Рогова, украинские военные сдались в районе села Новомайорское. Их взяли плен бойцы из 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, уточнил общественник. ВСУ бросили в бой новые резервы в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщил Рогов 13 сентября. Попытки противника прорвать линию обороны пресечены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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