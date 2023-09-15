Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля
Украинские боевики, которые отправили российских пленных на минные поля, должны быть уничтожены, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Он отметил, что все подобные случаи должны быть расследованы, а все виновные должны понести наказание. Произошедшее он сравнил с военными преступлениями времен Второй мировой войны.
Ранее он сообщил, что группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ. По словам Рогова, украинские военные сдались в районе села Новомайорское. Их взяли плен бойцы из 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, уточнил общественник. ВСУ бросили в бой новые резервы в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщил Рогов 13 сентября. Попытки противника прорвать линию обороны пресечены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киевский политолог Карасев назвал продолжение контрнаступления ВСУ бессмысленным
- Ракета «Союз-2.1а» с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
- Посол Крутой: С начала СВО Киев конфисковал белорусское имущество на $1 млрд
- Министр обороны Германии разозлился на Кличко из-за ракет для ВСУ
- Минобороны опровергло информацию о гражданине Таджикистана на пропавшем вертолете
- Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля
- Минпросвещения: Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решен
- Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну
- СМИ: ВСУ приостановили наступление из-за неумения воевать крупными частями
- Экс-советник Кучмы: Зеленского уничтожат из-за данных о потерях ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru