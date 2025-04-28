Умер издатель Игорь Захаров
28 апреля 202517:40
На 77 году жизни скончался издатель Игорь Захаров. Об этом сообщило основанное им издательство «Захаров».
Издатель умер 26 апреля.
В сообщении издательства говорится о том, что в последние годы Захаров мало участвовал в каждодневной жизни издательства.
Издательство было основано 1 марта 1998 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru