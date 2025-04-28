Умер издатель Игорь Захаров

На 77 году жизни скончался издатель Игорь Захаров. Об этом сообщило основанное им издательство «Захаров».

Издатель умер 26 апреля.

В сообщении издательства говорится о том, что в последние годы Захаров мало участвовал в каждодневной жизни издательства.



Издательство было основано 1 марта 1998 года.

