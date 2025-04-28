Президент Сербии Вучич захотел провести переговоры по газу в Москве

Президент Сербии Александр Вучич собирается договориться о новой газовой сделке с Россией во время посещения Москвы 9-го мая. Его слова передает РИА Новости.

Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

Продление договора о поставках газа было намечено на эту весну. По нему Сербия получает российское топливо через газопровод «Турецкий поток». По словам Вучича, его стране удается покупать сырье за 60-63% от рыночной цены в Европе.

Лидер балканской страны отметил, что его переговоры не будут легкими, но он надеется их завершить успешно. Он также добавил, что собирается пообщаться с главой Китая Си Цзиньпином. Вучич подчеркнул, что на него оказывают огромное давление из-за его поездки в Москву.

Ранее финансовый эксперт при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в беседе с НСН, что Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки российского газа в Европу.

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ФОТО: РИА Новости
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