Президент Сербии Вучич захотел провести переговоры по газу в Москве

Продление договора о поставках газа было намечено на эту весну. По нему Сербия получает российское топливо через газопровод «Турецкий поток». По словам Вучича, его стране удается покупать сырье за 60-63% от рыночной цены в Европе.

Лидер балканской страны отметил, что его переговоры не будут легкими, но он надеется их завершить успешно. Он также добавил, что собирается пообщаться с главой Китая Си Цзиньпином. Вучич подчеркнул, что на него оказывают огромное давление из-за его поездки в Москву.

Ранее финансовый эксперт при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в беседе с НСН, что Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки российского газа в Европу.

