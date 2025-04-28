В среднем россияне читают по десять книг в год
Две трети россиян (66%) регулярно читают или слушают книги, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом «Авито».
В исследовании также говорится о том, что читающих женщин больше, чем мужчин (70% против 60%). В основном опрошенные читают книги дома (85%). Еще четверть (23%) - в общественном транспорте, например, по дороге на работу или учебу, а 18% - берут книги с собой в путешествия, отмечает «Газета.Ru».
Чаще всего россияне выбирают бумажные издания, особенно популярны детективы и классическая литература. Почти каждый пятый опрошенный (18%) читает каждый день, еще 28% респондентов заявили, что проводят время с книгой несколько раз в неделю. За минувший год россияне прочитали в среднем по десять книг.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще ходить в книжные магазины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru